Медведев: Решений о повышении НДФЛ нет

Премьер против введения прогрессивной шкалы налогооблажения.

Никаких предварительных решений о повышении налоговых ставок пока нет. Озвученные комментарии - это личные мнения отдельных членов правительства. Об этом заявил в Госдуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Лично премьер выступает против введения прогрессивной налоговой шкалы, утверждая, что это ударит, в первую очередь, по среднему классу.

«Вспомним, как у нас платился НДФЛ, когда была прогрессивная ставка, и что произошло после перехода к плоской шкале. Все стали платить эти 13%. В других странах прогрессивная шкала, как правило, бьет по среднему классу. Кроме того, при введении прогрессивной шкалы необходимо будет снова декларировать доходы, при этом часть налогов уйдет в серую зону», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что предстоит взвесить все «за» и «против». Это будет делать новое правительство РФ.

зону.