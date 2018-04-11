Мемория. Юрий Калачников

11 апреля 1928 года родился Юрий Калачников, выдающийся конструктор артиллерийских систем.

Личное дело

Юрий Николаевич Калачников (1928-1998) родился в городе Кунгур Пермского края.

В 15 лет поступил в «Военмех» - Ленинградский механический институт, который закончил в 1949 году по специальности инженер-механик. После института год проработал инженером-технологом на Горьковском машиностроительном заводе. С ноября 1950 года перешел на Пермский машиностроительный завод (ныне ОАО «Мотовилихинские заводы»).

На Пермском машиностроительном заводе Калачников проработал всю жизнь, пройдя путь от инженера-конструктора до главного конструктора завода. Всего через пять лет – в 1955 году молодой инженер был назначен начальником конструкторского отдела, в 1963 году стал заместителем главного конструктора, а в 1965 году – в 37 лет – главным конструктором завода.

Приказом министра оборонной промышленности в январе 1966 года на Пермском машиностроительном заводе было образовано Специальное конструкторское бюро (СКБ), начальником которого был назначен Юрий Калачников. В этой должности он возглавлял разработку артиллерийского вооружения нового поколения почти 30 лет - до 1995 года.

Основную работу в СКБ Юрий Калачников сочетал с научно-преподавательской деятельностью в Пермском государственном техническом университете, занимал должность профессора кафедры проектирования и производства автоматических машин.

Чем знаменит

Калачников — выдающийся конструктор артиллерийской техники, лауреат Государственной и Ленинской премий, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Под руководством и при непосредственном участии Калачникова были созданы опытное КБ и производственная база, выполнено более 150 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, были выполнены разработки более 20 артиллерийских систем различного назначения, из которых 12 приняты на вооружение Сухопутных и Воздушно-десантных войск.

Среди разработок - первый в мире 240-мм самоходный миномет «Тюльпан». Впервые в артиллерии была разработана конструкция опорной плиты миномета, обеспечивающая возможность перевода миномета в боевое положение и стрельбы без предварительной подготовки огневой позиции. Благодаря уникальной конструкции опорной плиты, время перевода миномета из походного положения в боевое составляет не более 10 мин, а обратно - не более 5 мин, что существенно повышает показатели его живучести в боевых условиях.

Созданные под руководством Юрия Калачникова пушки «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С» являются самыми мощными в мире 152-мм пушками, их баллистические характеристики практически являются предельными с точки зрения допустимых величин давлений дульной волны на местах расположения расчета. Не имеют аналогов среди зарубежных артиллерийских систем самоходный миномет «Тюльпан» и орудия системы «Нона», сочетающие свойства гаубицы и миномета.

Также под руководством Калачникова были разработаны боевые и транспортно-заряжающие машины систем залпового огня «Ураган» (1976) и «Смерч» (1986). Являющаяся самой мощной в мире РСЗО «Смерч» была принята на вооружение в 1987 году и по настоящее время не имеет аналогов.

Еще одним детищем Юрия Калачникова является тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино».

О чем надо знать

Юрий Калачников

Юрий Николаевич Калачников как руководитель КБ, занимающегося созданием «изделий оборонного значения», до последнего дня своей жизни оставался абсолютно засекреченным. «Имя этого человека имело все шансы остаться в памяти лишь тех, кто работал с ним. Говорят, даже соседи по подъезду не знали, что живут рядом с главным конструктором Мотовилихинского завода и начальником СКБ, разрабатывающего артиллерийские орудия, системы залпового огня и боевые ракетные комплексы. Найти какие-либо подробности его биографии, кроме приведенного здесь жизненного пути и личных фото – практически неразрешимая задача для простого человека», - говорится в очерке о творческой деятельности выдающегося конструктора «Он придумал "Буратино"».

Только после его смерти жильцы дома №12 по улице Землячки, где конструктор обитал с самого начала своей работы на заводе, узнали, что рядом с ними жил выдающийся конструктор артиллерийских систем.

Сейчас на доме, где жил Калачников, установлена мемориальная доска.

Прямая речь:

«Юрий Николаевич Калачников — это, безусловно, тот самый Человек, за которого лучше всего говорят его дела. И «говорят» они настолько громко и мощно, что забыть эти слова невозможно» - из очерка о Юрии Калачникове «Он придумал «Буратино».

«Более молодым конструкторам в отличие от нас все-таки не хватает порой работоспособности и трудолюбия. Исключение – Калачников», - конструктор Виктор Ильин, один из предшественников Калачникова.

«Созданные под руководством Ю.Н. Калачникова образцы артиллерийского вооружения среднего и крупного калибра отличаются высокой степенью механизации и автоматизации процессов заряжания, обеспечивающими максимальную скорострельность. А повышение скорострельности мощных орудий всегда было одной из самых трудноразрешимых задач в артиллерии», - из очерка о Юрии Калачникове Сергея Кудрявцева

3 факта о Юрии Калачникове:

Жителей Кунгура - родного города Юрия Калачникова - называют кунгуряками. Прежде использовалось другое название — кунгурцы.Юрий Калачников является лауреатом Государственной (1978) и Ленинской (1987) премий. Награжден орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени.Неоднократно поднимался вопрос о переименовании улицы Розалии Землячки, на которой много лет прожил конструктор в Мотовилихе, в улицу Юрия Калачникова, однако вопрос этот до сих пор не решен.

Материалы о Юрии Калачникове:

Он придумал «Буратино». Очерк о Юрии Калачникове.

Легенды Военмеха. Калачников и современная артиллерия.

Легенды о пермском инженере Калачникове. Передача телекомпании ВЕТТА.

Статья о Юрии Калачникове в Википедии