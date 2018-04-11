Мемория. Юрий Калачников

11 апреля 1928 года родился Юрий Калачников, выдающийся конструктор артиллерийских систем.
Личное дело
Юрий Николаевич Калачников (1928-1998) родился в городе Кунгур Пермского края.
В 15 лет поступил в «Военмех» - Ленинградский механический институт, который закончил в 1949 году по специальности инженер-механик. После института год проработал инженером-технологом на Горьковском машиностроительном заводе. С ноября 1950 года перешел на Пермский машиностроительный завод (ныне ОАО «Мотовилихинские заводы»).
На Пермском машиностроительном заводе Калачников проработал всю жизнь, пройдя путь от инженера-конструктора до главного конструктора завода. Всего через пять лет – в 1955 году молодой инженер был назначен начальником конструкторского отдела, в 1963 году стал заместителем главного конструктора, а в 1965 году – в 37 лет – главным конструктором завода.
Приказом министра оборонной промышленности в январе 1966 года на Пермском машиностроительном заводе было образовано Специальное конструкторское бюро (СКБ), начальником которого был назначен Юрий Калачников. В этой должности он возглавлял разработку артиллерийского вооружения нового поколения почти 30 лет - до 1995 года.
Основную работу в СКБ Юрий Калачников сочетал с научно-преподавательской деятельностью в Пермском государственном техническом университете, занимал должность профессора кафедры проектирования и производства автоматических машин.
Чем знаменит
Калачников — выдающийся конструктор артиллерийской техники, лауреат Государственной и Ленинской премий, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Под руководством и при непосредственном участии Калачникова были созданы опытное КБ и производственная база, выполнено более 150 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, были выполнены разработки более 20 артиллерийских систем различного назначения, из которых 12 приняты на вооружение Сухопутных и Воздушно-десантных войск.
Среди разработок - первый в мире 240-мм самоходный миномет «Тюльпан». Впервые в артиллерии была разработана конструкция опорной плиты миномета, обеспечивающая возможность перевода миномета в боевое положение и стрельбы без предварительной подготовки огневой позиции. Благодаря уникальной конструкции опорной плиты, время перевода миномета из походного положения в боевое составляет не более 10 мин, а обратно - не более 5 мин, что существенно повышает показатели его живучести в боевых условиях.
Созданные под руководством Юрия Калачникова пушки «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С» являются самыми мощными в мире 152-мм пушками, их баллистические характеристики практически являются предельными с точки зрения допустимых величин давлений дульной волны на местах расположения расчета. Не имеют аналогов среди зарубежных артиллерийских систем самоходный миномет «Тюльпан» и орудия системы «Нона», сочетающие свойства гаубицы и миномета.
Также под руководством Калачникова были разработаны боевые и транспортно-заряжающие машины систем залпового огня «Ураган» (1976) и «Смерч» (1986). Являющаяся самой мощной в мире РСЗО «Смерч» была принята на вооружение в 1987 году и по настоящее время не имеет аналогов.
Еще одним детищем Юрия Калачникова является тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино».
О чем надо знатьЮрий Калачников
Юрий Николаевич Калачников как руководитель КБ, занимающегося созданием «изделий оборонного значения», до последнего дня своей жизни оставался абсолютно засекреченным. «Имя этого человека имело все шансы остаться в памяти лишь тех, кто работал с ним. Говорят, даже соседи по подъезду не знали, что живут рядом с главным конструктором Мотовилихинского завода и начальником СКБ, разрабатывающего артиллерийские орудия, системы залпового огня и боевые ракетные комплексы. Найти какие-либо подробности его биографии, кроме приведенного здесь жизненного пути и личных фото – практически неразрешимая задача для простого человека», - говорится в очерке о творческой деятельности выдающегося конструктора «Он придумал "Буратино"».
Только после его смерти жильцы дома №12 по улице Землячки, где конструктор обитал с самого начала своей работы на заводе, узнали, что рядом с ними жил выдающийся конструктор артиллерийских систем.
Сейчас на доме, где жил Калачников, установлена мемориальная доска.
Прямая речь:
«Юрий Николаевич Калачников — это, безусловно, тот самый Человек, за которого лучше всего говорят его дела. И «говорят» они настолько громко и мощно, что забыть эти слова невозможно» - из очерка о Юрии Калачникове «Он придумал «Буратино».
«Более молодым конструкторам в отличие от нас все-таки не хватает порой работоспособности и трудолюбия. Исключение – Калачников», - конструктор Виктор Ильин, один из предшественников Калачникова.
«Созданные под руководством Ю.Н. Калачникова образцы артиллерийского вооружения среднего и крупного калибра отличаются высокой степенью механизации и автоматизации процессов заряжания, обеспечивающими максимальную скорострельность. А повышение скорострельности мощных орудий всегда было одной из самых трудноразрешимых задач в артиллерии», - из очерка о Юрии Калачникове Сергея Кудрявцева
3 факта о Юрии Калачникове:
Жителей Кунгура - родного города Юрия Калачникова - называют кунгуряками. Прежде использовалось другое название — кунгурцы.
Юрий Калачников является лауреатом Государственной (1978) и Ленинской (1987) премий. Награжден орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени.
Неоднократно поднимался вопрос о переименовании улицы Розалии Землячки, на которой много лет прожил конструктор в Мотовилихе, в улицу Юрия Калачникова, однако вопрос этот до сих пор не решен.
Материалы о Юрии Калачникове:
Он придумал «Буратино». Очерк о Юрии Калачникове.
Легенды Военмеха. Калачников и современная артиллерия.
Легенды о пермском инженере Калачникове. Передача телекомпании ВЕТТА.
Статья о Юрии Калачникове в Википедии