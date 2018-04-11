Мемория. Юрий Калачников

Показать меню
Актуально
Санкции США обрушили акции «РУСАЛа» - 08:56 Санкции США обрушили акции «РУСАЛа» Центробанк отозвал лицензию у банка «ВВБ» - 08:57 Центробанк отозвал лицензию у банка «ВВБ» В МИД России назвали истинную причину санкций против России - 08:59 В МИД России назвали истинную причину санкций против России Террористы ИГИЛ попытались перейти в наступление на фоне атаки на базу ВВС Сирии - 09:14 Террористы ИГИЛ попытались перейти в наступление на фоне атаки на базу ВВС Сирии Ольга Жарикова пока не готова выйти замуж за Сашу Гобозова - 09:21 Ольга Жарикова пока не готова выйти замуж за Сашу Гобозова Москва наносит ответный удар по делу Скрипаля: сегодня Генпрокуратура - 09:24 Москва наносит ответный удар по делу Скрипаля: сегодня Генпрокуратура обнародует скандальные данные по Березовскому и Мэй Джастин Тимберлейк посвятил Джессике Бил пост в Instagram: "Она всегда может - 09:38 Джастин Тимберлейк посвятил Джессике Бил пост в Instagram: Опубликовано видео общения пограничников с российскими дипломатами на КПП - 09:42 Опубликовано видео общения пограничников с российскими дипломатами на КПП «Гоптовка» Стали известны первые имена лайнапа фестиваля Faces&Laces - 09:45 Стали известны первые имена лайнапа фестиваля Faces&Laces Травля и убийства – причины бегства евреев из Европы - 10:04 Травля и убийства – причины бегства евреев из Европы В Тверской области проходит летно-тактическое учение с экипажами МиГ-31БМ и - 10:10 В Тверской области проходит летно-тактическое учение с экипажами МиГ-31БМ и Су-27 Западного военного округа В ФИДЕ призвали Илюмжинова к немедленной отставке - 10:16 В ФИДЕ призвали Илюмжинова к немедленной отставке Акции «Русала» обвалились на 49% из-за риска технического дефолта - 10:16 Акции «Русала» обвалились на 49% из-за риска технического дефолта Илюмжинов отказался покидать пост президента ФИДЕ - 10:17 Илюмжинов отказался покидать пост президента ФИДЕ Белый дом обсудит новые санкции против России в связи с химатакой в Сирии - 10:17 Белый дом обсудит новые санкции против России в связи с химатакой в Сирии YouTube обвинили в незаконном сборе информации о детях - 10:17 YouTube обвинили в незаконном сборе информации о детях Китай запретил экспорт в КНДР материалов для создания ядерного оружия - 10:18 Китай запретил экспорт в КНДР материалов для создания ядерного оружия
» » Мемория. Юрий Калачников

Мемория. Юрий Калачников


Добавлено: 11 апр 2018 в 08:11, Категория: Новости на сегодня
Мемория. Юрий Калачников

11 апреля 1928 года родился Юрий Калачников, выдающийся конструктор артиллерийских систем.

Личное дело

Юрий Николаевич Калачников (1928-1998) родился в городе Кунгур Пермского края.

В 15 лет поступил в «Военмех» - Ленинградский механический институт, который закончил в 1949 году по специальности инженер-механик. После института год проработал инженером-технологом на Горьковском машиностроительном заводе. С ноября 1950 года перешел на Пермский машиностроительный завод (ныне ОАО «Мотовилихинские заводы»).

На Пермском машиностроительном заводе Калачников проработал всю жизнь, пройдя путь от инженера-конструктора до главного конструктора завода. Всего через пять лет – в 1955 году молодой инженер был назначен начальником конструкторского отдела, в 1963 году стал заместителем главного конструктора, а в 1965 году – в 37 лет – главным конструктором завода.

Приказом министра оборонной промышленности в январе 1966 года на Пермском машиностроительном заводе было образовано Специальное конструкторское бюро (СКБ), начальником которого был назначен Юрий Калачников. В этой должности он возглавлял разработку артиллерийского вооружения нового поколения почти 30 лет - до 1995 года.

Основную работу в СКБ Юрий Калачников сочетал с научно-преподавательской деятельностью в Пермском государственном техническом университете, занимал должность профессора кафедры проектирования и производства автоматических машин.

Чем знаменит

Калачников — выдающийся конструктор артиллерийской техники, лауреат Государственной и Ленинской премий, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Под руководством и при непосредственном участии Калачникова были созданы опытное КБ и производственная база, выполнено более 150 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, были выполнены разработки более 20 артиллерийских систем различного назначения, из которых 12 приняты на вооружение Сухопутных и Воздушно-десантных войск.

Среди разработок - первый в мире 240-мм самоходный миномет «Тюльпан». Впервые в артиллерии была разработана конструкция опорной плиты миномета, обеспечивающая возможность перевода миномета в боевое положение и стрельбы без предварительной подготовки огневой позиции. Благодаря уникальной конструкции опорной плиты, время перевода миномета из походного положения в боевое составляет не более 10 мин, а обратно - не более 5 мин, что существенно повышает показатели его живучести в боевых условиях.

Созданные под руководством Юрия Калачникова пушки «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С» являются самыми мощными в мире 152-мм пушками, их баллистические характеристики практически являются предельными с точки зрения допустимых величин давлений дульной волны на местах расположения расчета. Не имеют аналогов среди зарубежных артиллерийских систем самоходный миномет «Тюльпан» и орудия системы «Нона», сочетающие свойства гаубицы и миномета.

Также под руководством Калачникова были разработаны боевые и транспортно-заряжающие машины систем залпового огня «Ураган» (1976) и «Смерч» (1986). Являющаяся самой мощной в мире РСЗО «Смерч» была принята на вооружение в 1987 году и по настоящее время не имеет аналогов.

Еще одним детищем Юрия Калачникова является тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино».

О чем надо знать

Юрий Калачников

Юрий Николаевич Калачников как руководитель КБ, занимающегося созданием «изделий оборонного значения», до последнего дня своей жизни оставался абсолютно засекреченным. «Имя этого человека имело все шансы остаться в памяти лишь тех, кто работал с ним. Говорят, даже соседи по подъезду не знали, что живут рядом с главным конструктором Мотовилихинского завода и начальником СКБ, разрабатывающего артиллерийские орудия, системы залпового огня и боевые ракетные комплексы. Найти какие-либо подробности его биографии, кроме приведенного здесь жизненного пути и личных фото – практически неразрешимая задача для простого человека», - говорится в очерке о творческой деятельности выдающегося конструктора «Он придумал "Буратино"».

Только после его смерти жильцы дома №12 по улице Землячки, где конструктор обитал с самого начала своей работы на заводе, узнали, что рядом с ними жил выдающийся конструктор артиллерийских систем.

Сейчас на доме, где жил Калачников, установлена мемориальная доска.

Прямая речь:

«Юрий Николаевич Калачников — это, безусловно, тот самый Человек, за которого лучше всего говорят его дела. И «говорят» они настолько громко и мощно, что забыть эти слова невозможно» - из очерка о Юрии Калачникове «Он придумал «Буратино».

«Более молодым конструкторам в отличие от нас все-таки не хватает порой работоспособности и трудолюбия. Исключение – Калачников», - конструктор Виктор Ильин, один из предшественников Калачникова.

«Созданные под руководством Ю.Н. Калачникова образцы артиллерийского вооружения среднего и крупного калибра отличаются высокой степенью механизации и автоматизации процессов заряжания, обеспечивающими максимальную скорострельность. А повышение скорострельности мощных орудий всегда было одной из самых трудноразрешимых задач в артиллерии», - из очерка о Юрии Калачникове Сергея Кудрявцева

3 факта о Юрии Калачникове:



Жителей Кунгура - родного города Юрия Калачникова - называют кунгуряками. Прежде использовалось другое название — кунгурцы.



Юрий Калачников является лауреатом Государственной (1978) и Ленинской (1987) премий. Награжден орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени.



Неоднократно поднимался вопрос о переименовании улицы Розалии Землячки, на которой много лет прожил конструктор в Мотовилихе, в улицу Юрия Калачникова, однако вопрос этот до сих пор не решен.

Материалы о Юрии Калачникове:

Он придумал «Буратино». Очерк о Юрии Калачникове.

Легенды Военмеха. Калачников и современная артиллерия.

Легенды о пермском инженере Калачникове. Передача телекомпании ВЕТТА.

Статья о Юрии Калачникове в Википедии


Материалы по теме:

Российский оружейник Виктор Калашников умер в Ижевске
Скончался защитник российского неба
Жертвами обрушения кровли на заводе в Екатеринбурге стали 4 человека
Басаргин: рабочая группа решит проблемы Кунгурского машзавода
Добавлено: 11 апр 2018 в 08:11, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Амана Тулеева избрали председателем Совета народных депутатов Кузбасса

Амана Тулеева избрали председателем Совета народных депутатов Кузбасса

Виталий Малышев кратко рассказал о себе

Виталий Малышев кратко рассказал о себе

Россия раскритиковала данные о «подозрительном сообщении» в день отравления Скрипалей

Россия раскритиковала данные о «подозрительном сообщении» в день отравления Скрипалей

«Качество и сервис»: вагоны украинской электрички ужаснули даже украинцев (ФОТО)

«Качество и сервис»: вагоны украинской электрички ужаснули даже украинцев (ФОТО)

Новости России
еще новости
Упавший в Хабаровске Ми-8 выполнял ученый полет

Упавший в Хабаровске Ми-8 выполнял ученый полет

Два члена совета директоров «Русала» покинули его из-за американских санкций

Два члена совета директоров «Русала» покинули его из-за американских санкций

Путин заявил о необходимости укреплять лидерство России в математике

Путин заявил о необходимости укреплять лидерство России в математике

Дворкович подтвердил планы правительства помочь компаниям, попавшим под санкции

Дворкович подтвердил планы правительства помочь компаниям, попавшим под санкции

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Марина Африкантова поделилась своими переживаниями

Марина Африкантова поделилась своими переживаниями

Real'naya mistika - 6 sezon, 23 vypusk, Ukradennyy razum (10.04.2018)

Real'naya mistika - 6 sezon, 23 vypusk, Ukradennyy razum (10.04.2018)

Zhit' zdorovo s Yelenoy Malyshevoy - Lecheniye gerpesa (10.04.2018)

Zhit' zdorovo s Yelenoy Malyshevoy - Lecheniye gerpesa (10.04.2018)

Chrezvychaynoye proisshestviye - Vzyal kassu (10.04.2018)

Chrezvychaynoye proisshestviye - Vzyal kassu (10.04.2018)

Новости политики
еще новости
В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну

В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну

Верный союзник отказал Вашингтону в совместном ударе по Сирии

Верный союзник отказал Вашингтону в совместном ударе по Сирии

Берем пример с США: Киев введет санкции против России

Берем пример с США: Киев введет санкции против России

Цифровая экономика как символ застоя в мировой науке

Цифровая экономика как символ застоя в мировой науке

Новости экономики
еще новости
Ничего страшного: глава российского союза предпринимателей увидел пользу в падении рубля

Ничего страшного: глава российского союза предпринимателей увидел пользу в падении рубля

Санкции не изменят бюджетную политику страны - Минфин

Санкции не изменят бюджетную политику страны - Минфин

Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Новости общества
еще новости
Нарастить присутствие: Москва делает новые шаги из-за ситуации в Сирии

Нарастить присутствие: Москва делает новые шаги из-за ситуации в Сирии

«Красная звезда» рассказывает о вводе в состав ВМФ головного многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120

«Красная звезда» рассказывает о вводе в состав ВМФ головного многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120

На Донбассе борются с новой угрозой - пожары и сильный ветер

На Донбассе борются с новой угрозой - пожары и сильный ветер

На космодроме Плесецк будет построен новый ледовый каток

На космодроме Плесецк будет построен новый ледовый каток

Происшествия
еще новости
В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

Новости Украины
еще новости
Макеевка содрогнулась от мощного взрыва. «Звук ужасный»

Макеевка содрогнулась от мощного взрыва. «Звук ужасный»

В ГПУ завершили дело против Натальи Поклонской

В ГПУ завершили дело против Натальи Поклонской

В РФ пообещали «ввести войска» в Украину: названа причина

В РФ пообещали «ввести войска» в Украину: названа причина

Помощник президента США Том Боссерт подал в отставку

Помощник президента США Том Боссерт подал в отставку

Мировые новости
еще новости
В Украине запретили антибиотик

В Украине запретили антибиотик "Ауроксон"

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Создан двумерный управляемый магнит из платины

Создан двумерный управляемый магнит из платины

В Индии в ДТП погибли 26 детей 

В Индии в ДТП погибли 26 детей 




Лента новостей
ВАЖНО: Мэй отказала Трампу в совместном нападении на Сирию, — The Times - 04:21 ВАЖНО: Мэй отказала Трампу в совместном нападении на Сирию, — The TimesПлей-офф НХЛ: Малкин отправляется за четвертым Кубком Стэнли, Овечкин – за первым - 04:14 Плей-офф НХЛ: Малкин отправляется за четвертым Кубком Стэнли, Овечкин – за первымДва члена совета директоров «Русала» покинули его из-за американских санкций - 04:00 Два члена совета директоров «Русала» покинули его из-за американских санкцийЗачем нужна звукоизоляция стен? - 03:39 Зачем нужна звукоизоляция стен?Шведская школа запретила домашние задания и контрольные из-за стресса учеников - 03:21 Шведская школа запретила домашние задания и контрольные из-за стресса учениковПушков: США не нужны в расследования, чтобы нанести удар по Сирии - 02:50 Пушков: США не нужны в расследования, чтобы нанести удар по СирииМакеевка содрогнулась от мощного взрыва. «Звук ужасный» - 02:35 Макеевка содрогнулась от мощного взрыва. «Звук ужасный»Real'naya mistika - 6 sezon, 23 vypusk, Ukradennyy razum (10.04.2018) - 02:16 Real'naya mistika - 6 sezon, 23 vypusk, Ukradennyy razum (10.04.2018)Zhit' zdorovo s Yelenoy Malyshevoy - Lecheniye gerpesa (10.04.2018) - 02:15 Zhit' zdorovo s Yelenoy Malyshevoy - Lecheniye gerpesa (10.04.2018)Chrezvychaynoye proisshestviye - Vzyal kassu (10.04.2018) - 02:15 Chrezvychaynoye proisshestviye - Vzyal kassu (10.04.2018)Pust' govoryat - Khimicheskiye ataki, Ot Litvinenko do Skripalya i Gosdumy (10.04.2018) - 02:14 Pust' govoryat - Khimicheskiye ataki, Ot Litvinenko do Skripalya i Gosdumy (10.04.2018)Мысли о финансовом апокалипсисе - 02:07 Мысли о финансовом апокалипсисеРФПЛ призвала футболистов ЦСКА повторить подвиг "Ромы" в матче ЛЕ с "Арсеналом" - 01:59 РФПЛ призвала футболистов ЦСКА повторить подвиг Фрэнсис Бин Кобейн эмоционально ответила на вопрос о покойном отце Курте Кобейне - 01:49 Фрэнсис Бин Кобейн эмоционально ответила на вопрос о покойном отце Курте Кобейне
Последние новости
В Одессе неонацисты сожгли георгиевскую ленту (ФОТО, ВИДЕО) - 08:18 В Одессе неонацисты сожгли георгиевскую ленту (ФОТО, ВИДЕО) Мемория. Юрий Калачников - 08:11 Мемория. Юрий Калачников В результате крушения вертолета в Хабаровске погибли 6 человек - 08:10 В результате крушения вертолета в Хабаровске погибли 6 человек Нарастить присутствие: Москва делает новые шаги из-за ситуации в Сирии - 08:03 Нарастить присутствие: Москва делает новые шаги из-за ситуации в Сирии В Свердловской области возросло число смертей от отравления алкоголем - 08:00 В Свердловской области возросло число смертей от отравления алкоголем "Филадельфия" обыграла "Атланту" в матче НБА, одержав 15-ю победу подряд - 07:59 В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну - 07:00 В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну Марина Африкантова поделилась своими переживаниями - 06:31 Марина Африкантова поделилась своими переживаниями Упавший в Хабаровске Ми-8 выполнял ученый полет - 06:29 Упавший в Хабаровске Ми-8 выполнял ученый полет «Смешно и унизительно»: Украина намерена ввести санкции против России по аналогии с США - 06:17 «Смешно и унизительно»: Украина намерена ввести санкции против России по аналогии с США В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт - 06:07 В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт Третья Мировая в Сирии: Израиль атакует между ударом США и контрударом России (ВИДЕО) - 05:45 Третья Мировая в Сирии: Израиль атакует между ударом США и контрударом России (ВИДЕО) Скончался автор первых хитов Киркорова - 04:56 Скончался автор первых хитов Киркорова
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"