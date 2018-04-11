МИД Сирии назвал неразумными угрозы США о ракетных ударах

Сирийское правительство назвало неразумными угрозы президента США Дональда Трампа о нанесении ракетных ударов по Сирии. Об этом, ссылаясь на заявление МИД Сирии, сообщает SANA.

Министерство иностранных дел заявило, что Вашингтон использует возможную химическую атаку возле Дамаска для нападения на Сирию, а угрозы США мешают усилиям сирийского правительства в борьбе с терроризмом.

«Последние заявления американского режима свидетельствуют, что ему не хватает не только принципов и ценностей, но и мудрости и рациональности, а это представляет угрозу для международного мира и безопасности», – сказано в заявлении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нанесут ракетный удар по Сирии.

Фото: Delfi