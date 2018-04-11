Мир изменился, — в Москве рассказали, почему Штатам не разрушить Сирию

У США не получится уничтожить государственность Сирии, мир изменился, «американских подпевал» в нем меньше, чем суверенных стран, заявил член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

«С самого начала сирийского конфликта Вашингтон ведет подрывную деятельность в сирийском регионе, постоянно подстрекает страны к агрессии против Сирии», — цитирует Железняка его пресс-служба.

Депутат подчеркнул, что Вашингтон фабрикует небылицы о главе САР Башаре Асаде и призывает к свержению законной власти, «тем самым развязывая руки террористам и провоцируя столкновение интересов разных групп внутри страны».

Цель этих действий, по мнению политика, заключается в том, чтобы «уничтожить государственность Сирии, расчленить страну, посеять анархию и хаос, манипулировать разрозненными группировками, сталкивать их между собой и поставить на пост руководителя страны слабую и зависимую от США марионетку».

«Убежден, что на этот раз у них ничего не получится. Мир изменился, американских подпевал в нем меньше, чем суверенных стран, которые не желают повторения в Сирии ливийского сценария. Ответственные государства обязаны приложить все необходимые усилия, чтобы на международном уровне защитить сирийский народ и дать возможность стране самостоятельно решать свою судьбу», — заключил Железняк.

Несмотря на попытки США, Россия и Сирия окажут всю возможную поддержку специалистам ОЗХО, чтобы явить миру истину и «вывести на чистую воду провокаторов», убеждён Железняк.

«Мы будем добиваться вместе с ответственной частью международного сообщества осуждения и прекращения агрессивных действий США и его сателлитов против Сирии и других суверенных стран», — подчеркнул парламентарий.