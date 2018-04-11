Морские пехотинцы Тихоокеанского флота провели учебно-боевые стрельбы в ходе батальонного тактического учения в Приморском крае

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках проверки за зимний период обучения на полигоне у мыса Клерка (Приморский край) провели батальонное тактическое учение с боевой стрельбой.

В ходе учений подразделения морской пехоты отработали действия сил в противодесантной обороне. На этапе боевой стрельбы удар с закрытых огневых позиций по десантоопасному направлению нанесли артиллерийские батареи в составе самоходных артиллерийских установок «Нона» и «Гвоздика», также морские пехотинцы для пресечения атаки десантного отряда условного противника применили реактивные системы залпового огня «Град».

Успешно завершив этап обороны морпехи отработали действия в наступлении, выполнив стрельбы из БМП-2, штатного стрелкового оружия, гранатомётов и огнемётов по мишенным позициям, имитирующим боевую технику и личный состав условного противника.

В эпизоде учения по высадке десанта было задействовано более 500 морских пехотинцев и порядка 40 единиц боевой техники.