Мосгорсуд амнистировал беглого «водочного короля»

Прекращено уголовное преследование в отношении владельца SPI Group Юрия Шефлера. Об этом «Интерфаксу» сообщили его адвокаты Александр Аснис и Дмитрий Кравченко.

«Уголовное преследование Шефлера прекращено вследствие акта об амнистии, избранная мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, его розыск прекращен», — пояснили правозащитники. Они добавили, что ранее решением президиума Мосгорсуда были отменены все решения о наложении ареста на имущество компаний, которые, по мнению следствия, принадлежали Шефлеру.

Адвокаты подчеркнули, что для вынесения законного решения об амнистии Шефлера «потребовались решения Конституционного и Верховного судов России, Мосгорсуда и Басманного суда Москвы, которые неоднократно признавали, что отказ следствия в прекращении уголовного преследования в отношении Шефлера незаконен». Правозащитникам бизнесмена также пришлось обратиться к генпрокурору Юрию Чайке с заявлением «о привлечении следователя к уголовной ответственности за злостное неисполнение судебных актов».

Бизнесмен Юрий Шефлер обвинялся в незаконном использовании торговых знаков водочных изделий «Лимонная», «Сибирская» и «Русская». Ему инкриминировали организацию преступного сообщества, угрозу убийством представителю власти, контрабанду алкогольной продукции, отмывание и легализацию денежных средств.