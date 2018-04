Muzhskoye - zhenskoye - Ditya razvrata (11.04.2018)

Muzhskoye – zhenskoye. Pravdivy li obvineniya devochki posledniy vypusk 11 aprelya. 39-letnego Andreya Tsvetikova iz Volgogradskoy oblasti obvinila v seksual'nykh domogatel'stvakh nesovershennoletnyaya padcheritsa. Devochka priznalas' podruge, chto otchim uzhe neskol'ko let pristayet k ney, no ona ne osmelivayetsya priznat'sya v etom materi. Seychas protiv Andreya vozbuzhdeno ugolovnoye delo, no tol'ko yego zhena nikak ne verit v proizoshedsheye, utverzhdaya, chto doch' ogovorila otchima iz zhelaniya otomstit'. Proyekt, kotoryy s pomoshch'yu ekspertov i zriteley postarayetsya pomoch' muzhchinam i zhenshchinam razobrat'sya v ikh otnosheniyakh i preodolet' zhiteyskiye problemy. Vedushchiye — Aleksandr Gordon i Yuliya Baranovskaya.





