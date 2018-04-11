Мысли о финансовом апокалипсисе

Далеко не каждый задумывается о проблемах такого масштаба. Простой обыватель находится в постоянной борьбе за жизнь, решая многочисленные бытовые проблемы. Однако только самые прозорливые, те, кто находит время на анализ макроэкономических и политических вопросов, имеет возможность как следует подготовиться к грядущим переменам. В помощь людям, которые пытаются понять, что на самом деле происходит вокруг, в чем первопричины и каковы будут последствия, блог https://cont.ws/@omega-techs. Здесь огромное количество полезной аналитической информации, и есть возможность увидеть мнения других неравнодушных людей, а также поделиться собственным мнением.

Сегодня к рассмотрению предлагается тема потенциально возможного мирового финансового апокалипсиса. Что интересно, о грядущем финансовом апокалипсисе голосят только американские эксперты. И словно в рот воды набрали европейские и японские эксперты. А это может означать только одно – жертвой апокалипсиса станет доллар. Причем говорят именно об апокалипсисе – «это будет самый большой в истории финансовый кризис» (Д. Роджерс). Другой важный момент – никто не обсуждает возможности выхода из кризиса, после того как пузырь лопнет, с помощью нового «количественного смягчения». То есть, печатания новых триллионов долларов. Это значит, что «пузырь» достиг таких масштабов, что после того как он лопнет, «смягчать» будет просто нечего – долларовая система разрушится до основания. И, говоря о небывалых масштабах катастрофы, Д. Роджерс скорее всего имел в виду именно такой печальный конец – крах ФРС. Ведь в истории доллара только такого кризиса не было. Наконец, появление во главе ФРС старушки Д. Йеллен свидетельствует, что это пост уже при мине, у которой уже идет отсчет времени до взрыва. Вот мужики и посадили на этот пост старушку – с нее какой спрос?

Получается, что ожидается кризис долларовой системы и в ее родовой вотчине. Соответственно, разбираться с природой кризиса нужно в первую очередь анализируя, чем ситуация в Америке отличается от ситуации в Евросоюзе и Японии. И первое принципиальное отличие заключается в разных моделях эмиссионной деятельности. Так, США, это единственная страна в мире, в которой финансисты сами печатают себе деньги и сколько посчитают нужным.

Прочитать статью полностью вы можете здесь https://cont.ws/@omega-techs/666706

Facebook: https://facebook.com/businessomega

Telegram: https://t.me/omegatechs