На Настасью Самбурскую в Сочи совершено нападение

Телеведущая программы «Ревизорро» Настасья Самбурская и ее коллеги по программе стали жертвами нападения со стороны охраны отеля Bridge Resort. Репутация этой гостиницы, судя по положительным отзывам, должна быть безукоризненной. Однако, как передает сайт kuban.kp.ru, администраторы предпочли сохранить это в тайне от телекамер программы.

Настасья Самбурская

Охранники выталкивали Самбурскую вместе со съемочной группой, роняя на пол дорогую технику и пытаясь забрать из видеокамер карты памяти.

По сообщению издания, в администрации сочинского отеля отеля Bridge Resort инцидент комментируют. Телеведущая также пока хранит молчание - Настасья Самбурская пока не общается с журналистами на эту тему, и на ее странице в Instagram на данный момент нет сообщения о происшествии в Сочи.

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