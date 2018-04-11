На Reddit нашли около тысячи аккаунтов «фабрики троллей»

Социальный новостной сайт Reddit заблокировал 944 аккаунта, предположительно, связанных с «фабрикой троллей» — петербургским «Агентством интернет-исследований».

Руководитель портала Стив Хафман выложил ссылку на все эти аккаунты.

«Мы решили оставить их видимыми на данный момент, но через некоторое время учетные записи и их содержимое будут удалены с Reddit», — говорится в его заявлении.

4 апреля в Facebook объявили об удалении сотен «российских аккаунтов и страниц, связанных с "фабрикой троллей"».

США обвиняет «фабрику» в попытке повлиять на президентские выборы в 2016 году.