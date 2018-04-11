Накал достиг апогея: США подняли в небо самолёт «судного дня»

Самолёт США E-4B Nightwatch известный как самолёт «судного дня» находится над штатом Индиана, сообщает мониторинговый ресурс CivMilAir.

Самолет E-4B называют самолётом «судного дня» из-за своего предназначения.

Он предназначен для президента, министра обороны и других представителей высших чинов военного руководства в случае ядерной атаки.

Самолёты разработаны так, что могут находиться в небе неделю, при условии дозаправки в воздухе.

Всё оборудование, установленное на борту, как и сам самолёт не пострадают от ядерного вpрыва и его последствий.