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Накал достиг апогея: США подняли в небо самолёт «судного дня»


Добавлено: 11 апр 2018 в 16:44, Категория: Политика
Накал достиг апогея: США подняли в небо самолёт «судного дня»

Самолёт США E-4B Nightwatch известный как самолёт «судного дня» находится над штатом Индиана, сообщает мониторинговый ресурс CivMilAir.

Самолет E-4B называют самолётом «судного дня» из-за своего предназначения.

Он предназначен для президента, министра обороны и других представителей высших чинов военного руководства в случае ядерной атаки.

Самолёты разработаны так, что могут находиться в небе неделю, при условии дозаправки в воздухе.

Всё оборудование, установленное на борту, как и сам самолёт не пострадают от ядерного вpрыва и его последствий.


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Добавлено: 11 апр 2018 в 16:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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