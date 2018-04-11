Нарастить присутствие: Москва делает новые шаги из-за ситуации в Сирии

Россия намерена нарастить своё присутствие в самом взрывоопасном в свете последних событий регионе планеты.

Москва обратилась к официальному Тегерану за разрешением использовать авиабазы Хамадан.

Такую информацию распространил известный военный аналитик Babak Taghvaee, ссылаясь на свои источники. Его оперативная информация по Сирии, которая поступала ранее, неоднократно подтверждалась официальными источниками.

По словам Babak Taghvaee, такой шаг Россия сделала для того, чтобы нарастить своё присутствие на сирийской территории путём переброски самолетов-заправщиков Ил-78, а также истребителей.

Косвенным подтверждением данной информации служит тот факт, что российский правительственный борт Ту-154 85605 совершил вылет с аэродрома Чкаловский в Анкару. Конечный путь следования борта — Тегеран, сообщает РВ.

По имеющимся данным, российские военные, занимающие командные посты, провели переговоры со своими иранскими и турецкими коллегами.