Немецкий миллиардер пропал в Альпах

В швейцарских Альпах пропал Карл-Эриван Хауб — глава немецкого холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на представителя Tengelmann Group. По данным издания, последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в субботу, 7 апреля.

Как отмечается, в этот день у него была назначена встреча в швейцарском Церматте, на которую он так и не явился.

Как пишет Handelsblatt, близкие миллиардера взяли на себя расходы по его поиску.