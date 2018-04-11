Новые имена появились на карте Меркурия

Международный астрономический союз официально утвердил названия нескольких объектов на Меркурии. Все они представляют собой так называемые факулы – небольшие яркие пятна на поверхности планеты.

Факулы Меркурия были открыты 2008 году, когда к планете приблизился автономный космический аппарат MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging). На переданных им снимках были заметны области шириной от десятков до тысяч километров, вид которых заставил ученых дать им неофициальное обозначение «красные пятна». Сейчас на Меркурии известно более 150 таких объектов. Также факулы обнаружены на спутниках Юпитера (Амальтее, Ганимеде и Каллисто) и Сатурна (Титане).

По решению Международного астрономического союза факулы Меркурия получают в качестве названий слова различных земных языков, обозначающие змею. Это сделано в память о том, что античный бог Меркурий изображался с жезлом-кадуцеем, который обвивали две змеи.

Три факулы получили названия из африканских языков. Abeeso Facula – из языка сомали, Agwo Facula – из распространенного в Нигерии языка игбо, Slang Faculae – из языка африкаанс. Другие названия взяты из арабского (Thueban Facula), ирландского (Nathair Facula), валлийского (Neidr Facula) и баскского (Suge Facula) языков.