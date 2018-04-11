Новые санкции США ударят по крупнейшим банкам России

США планируют ввести новые санкционные ограничения в отношении России. Соответствующий законопроект размещен в базе документов конгресса.

Новый пакет предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России. Кроме того, под ограничения могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Санкции также могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка.

Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.

В качестве основной причины усиления экономического давления в документе указано "участие" России в "деле Скрипаля".

"За продвижение злонамеренной повестки дня Кремля"

Вашингтон на прошлой неделе внес в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, сообщил Минфин США.

В список вошли Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг. Также в числе тех, на кого теперь распространяются ограничения, — глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов.

Всего в списке семь российских бизнесменов и 17 чиновников. Среди последних — Алексей Дюмин, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Олег Говорун, Константин Косачев, Владимир Колокольцев.

Перечень пополнили 14 компаний, 12 из которых — частные ("Агрохолдинг Кубань", B-Finance Limited, EN+ Group, "Ренова", "Газпром бурение", "ЭнПиВи Инжиниринг", "Ладога Менеджмент", "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины"), две — государственные ("Рособоронэкспорт" и "Российская финансовая корпорация").

Вашингтон объяснил санкции против российских бизнесменов тем, что они помогали правительству РФ, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Они получили большие выгоды от работы с режимом (президента России Владимира) Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля… Российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут расширяться на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства", — сказал представитель администрации.

При этом в Вашингтоне отметили, что введенные санкции не направлены против российского народа России, с которой США по-прежнему готовы вести диалог.

"Сегодняшние действия (США) не нацелены против народа России. Эта администрация ясно дала понять, что дверь к диалогу открыта", — сказал высокопоставленный чиновник американской администрации.

"Жесткий ответ"

Россия не оставит новые санкции США без жесткого ответа, заявил МИД после расширения санкций. "Прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций", — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В Москве посоветовали США побыстрее избавиться от иллюзий, что с ней можно разговаривать языком санкций.

"Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб", — добавили в МИД.

"Не вопрос фантазии"

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что МИД России занимается списком возможных ответных мер на американские санкции, ответ Москвы прорабатывается.

"Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются", — сказала она, отвечая на вопрос, каким будет ответ России на новые ограничительные меры США.

Также Захарова добавила, что пока рано говорить, насколько жесткими будут ответные меры.

"Я бы не хотела забегать вперед. Это не вопрос фантазии, это вопрос проработанности", — подчеркнула она.

https://ria.ru/economy/20180411/1518350889.html