Нью-Йоркская товарная биржа ограничила поставки алюминия «Русала»

Нью-Йоркская товарная биржа Comex отменила одобрение на регистрацию и поставку алюминия «Русала». Как сообщает ТАСС, запретительная мера коснулась Богословского, Кандалакшского, Надвоицкого алюминиевых заводов, а также заводов в Братске, Иркутске, Красноярске, Саяногорске, Волгограде.

Продукция данных предприятий не может поставляться по контрактам на алюминиевые фьючерсы биржи.

10 апреля Лондонская биржа металлов (LME) сообщила, что с 17 апреля временно ограничит торговлю произведенным компаниями «Русала» металлом. Ограничения введены для того, чтобы в оборот LME не попал металл, который может подпасть под действие санкций.

Агентство сообщает, что в настоящее врем «Русал» проводит оценку последствий вводимых LME ограничений на торговлю алюминием.

Напомним, 6 апреля американские власти ввели новые санкции в отношении российских бизнесменов и их компаний. Одной из них стал «Русал» и его совладелец Олег Дерипаска.