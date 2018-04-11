Обстрел российских журналистов в Сирии — подробности

Журналисты, пострадавшие в Сирии в результате обстрела автобуса, получили легкие проникающие осколочные ранения, первая помощь была оказана на месте, сообщил корреспондент НТВ Алексей Ивлиев в эфире телеканала по телефону.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в среду Минобороны РФ сообщило, что автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. В результате Ивлиев, оператор телеканала «Россия 1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов получили легкие ранения ног. Угрозы их жизни нет.

«На месте, рядом с Думой, нам оказали первую медицинскую помощь российские военные медики. Выяснилось что у всех троих легкие осколочные проникающие ранения, осколки были извлечены, раны нам подшили, и, в общем, никаких опасений за здоровье нет», — сказал Ивлиев.

Источник Теги: Восточная ГутаМинобороны РФПроисшествияРоссияРусскиеСирияСМИ Количество просмотров: 78 Новости СМИ2 Новости advert.mirtesen.ru