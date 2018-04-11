Официально: лидер донецкого “Шахтера” вернется на футбольное поле в августе

Знаменитый капитан “Шахтера” хорват Дарио Срна сможет вернуться на поле 22 августа. Об этом рассказал замдиректора Национального антидопингового центра Украины Ярослав Кручек.Напомним, Срна в феврале был дисквалифицирован на 17 месяцев, но поскольку у него взяли положительную допинг-пробу еще в марте 2017-го, на поле он сможет вернуться уже с 22 августа.Ранее в СМИ появлялась информация о том, что WADA может подать апелляцию по делу капитана “Шахтера”, однако в последний момент в организации передумали и отказались от своих планов.На сегодняшний день срок подачи апелляций истек и Срна официально продолжит выступления за донецкий клуб в конце лета 2018 года.