Оккупанты похвастались завершающим этапом строительства Крымского моста: фото и видео

Строители начали укладывать асфальтобетон на автодорожной арке Крымского моста. Работа выполняется в два этапа: нижний слой уже сделан, верхний будет уложен после технологического перерыва, через несколько дней.
Отмечается, что строители приступили к укладке асфальтобетона на автодорожной арке Крымского моста.
Работа выполняется в два этапа: нижний слой уже сделан, верхний будет уложен после технологического перерыва, через несколько дней.
В общем, дорожное покрытие на арочном пролете аналогично другим участкам Крымского моста. До укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность арочного пролета был нанесен слой гидроизоляции.