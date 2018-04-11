Оккупанты похвастались завершающим этапом строительства Крымского моста: фото и видео

Строители начали укладывать асфальтобетон на автодорожной арке Крымского моста. Работа выполняется в два этапа: нижний слой уже сделан, верхний будет уложен после технологического перерыва, через несколько дней.Отмечается, что строители приступили к укладке асфальтобетона на автодорожной арке Крымского моста.Работа выполняется в два этапа: нижний слой уже сделан, верхний будет уложен после технологического перерыва, через несколько дней.В общем, дорожное покрытие на арочном пролете аналогично другим участкам Крымского моста. До укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность арочного пролета был нанесен слой гидроизоляции.