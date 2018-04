Otel' Galitsiya - 2 sezon, 14 seriya (10.04.2018)

Добавлено: 11 апр 2018 в 12:15 ,

Novyy serial-fil'm Otel' Galitsiya 2 sezon 14 seriya 10 aprelya. Zavedeniye yavlyayetsya ochen' privlekatel'nym. Takim privlekatel'nym, chto im zainteresovalis' drugiye lyudi, kotoryye khoteli yego izmenit' pod svoy biznes: otkryt' nochnoy klub, bar, postroit' parkovku ili chto nibud' drugoye. No Andrey, konechno zhe, ne khotel yego prodavat'. On obratilsya za pomoshch'yu k prizraku-osnovatelyu otelya. Odnako gosti takzhe ne sdavalis', oni vsemi silami khoteli poluchit' otel' v svoyu sobstvennost'. Kak Andreyu udastsya reshit' etu situatsiyu? Sobytiya proiskhodyat v zabroshennoy i nepribyl'noy gostinitse «Galitsiya», kotoraya uzhe boleye dvukhsot let prinadlezhit l'vovskom rodu Farkashey.





