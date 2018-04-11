Песков называл выдуманным предлог для силового вмешательства в Сирийскую ситуацию

Москва считает, что выдуманный предлог якобы использования в сирийской Думе химоружия не может стать поводом для применения силовых действий.

Об этом в среду заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

«По-прежнему убеждены, что предлог по использованию химического оружия в Думе является выдуманным. И не может использоваться в качестве предлога для каких-то силовых действий», - заявил пресс-секретарь главы государства, добавив при этом: - «Еще раз повторяю, мы бы не хотели быть участниками twitter-дипломатии».

Напомним: ранее Запад заявил о том, что в городе Дума в пригороде Дамаска – Восточной Гуте – против мирного населения было использовано химическое оружие. Ответственность за якобы имевшую место атаку Запад возложил на официальные сирийские власти. Москва опровергла данные о том, что Думе была использована бомба с хлором, при этом МИД РФ назвал цель подобных вбросов – снять ответственность с террористов и в то же время оправдать силовое вмешательство извне.