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Песков называл выдуманным предлог для силового вмешательства в Сирийскую ситуацию


Добавлено: 11 апр 2018 в 19:35, Категория: Новости на сегодня
Песков называл выдуманным предлог для силового вмешательства в Сирийскую ситуацию

Москва считает, что выдуманный предлог якобы использования в сирийской Думе химоружия не может стать поводом для применения силовых действий.

Об этом в среду заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

«По-прежнему убеждены, что предлог по использованию химического оружия в Думе является выдуманным. И не может использоваться в качестве предлога для каких-то силовых действий», - заявил пресс-секретарь главы государства, добавив при этом: - «Еще раз повторяю, мы бы не хотели быть участниками twitter-дипломатии».

Напомним: ранее Запад заявил о том, что в городе Дума в пригороде Дамаска – Восточной Гуте – против мирного населения было использовано химическое оружие. Ответственность за якобы имевшую место атаку Запад возложил на официальные сирийские власти. Москва опровергла данные о том, что Думе была использована бомба с хлором, при этом МИД РФ назвал цель подобных вбросов – снять ответственность с террористов и в то же время оправдать силовое вмешательство извне.


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Добавлено: 11 апр 2018 в 19:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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