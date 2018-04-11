Песков призвал спокойно и трезво оценивать падение курса рубля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эмоциональными и частично спекулятивными реакции рынка на падение курса рубля. Как сообщает «Интерфакс», он заявил, что российская система имеет достаточный запас прочности.

«В Кремле на это (падение курса рубля) реагируют как на эмоциональные проявления, может быть, частично спекулятивные проявления. Здесь требуется спокойная и трезвая оценка ситуации», — сказал Песков.

Он отметил, что «волатильность случается», но российская экономика обладает изрядным запасом прочности.

«Поэтому, давайте дождемся отчета правительства, там как раз про экономическую политику и будет идти речь», — предложил Песков.

Курс евро на открытии торгов Московской биржи 11 апреля впервые с марта 2016 года превысил 80 рублей. Курс доллара поднялся до 64 рублей впервые с декабря 2016 года.

Банк России установил на 12 апреля официальный курс доллара на уровне 64,0626 рублей, а курс евро — 79,2839 рублей.