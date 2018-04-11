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Плей-офф НХЛ: Малкин отправляется за четвертым Кубком Стэнли, Овечкин – за первым


Добавлено: 11 апр 2018 в 04:14, Категория: Спорт
Плей-офф НХЛ: Малкин отправляется за четвертым Кубком Стэнли, Овечкин – за первым
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости, Семен Галькевич. Тремя матчами в среду открывается розыгрыш плей-офф Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Действующий обладатель трофея "Питтсбург", за который выступает российский форвард Евгений Малкин, в первом круге сыграет с "Филадельфией", "Вашингтон" Александра Овечкина встретится с "Коламбусом".

В среду свои серии начнут "Вегас" и "Лос-Анджелес", "Виннипег" и "Миннесота" - на Западе, "Питтсбург" и "Филадельфия" - на Востоке. В четверг первые матчи пройдут в парах "Вашингтон" - "Коламбус", "Тампа Бэй" - "Нью-Джерси", "Бостон" - "Торонто" на Востоке и "Нэшвилл" - "Колорадо", "Анахайм" - "Сан-Хосе" - на Западе.

В плей-офф вышли сразу семь команд, в прошлом сезоне не участвовавшие в борьбе за Кубок Стэнли (повторение рекорда НХЛ). Россияне защищают цвета семи из восьми клубов, пробившихся в плей-офф на Востоке (кроме "Нью-Джерси"), на Западе же российские игроки выступают только в трех клубах ("Колорадо", "Нэшвилл" и "Виннипег").

Четыре российских противостояния в первом раунде

"Питтсбург" вышел в плей-офф в 12-й раз подряд, это самая продолжительная серия в НХЛ (на втором месте – "Анахайм" и "Миннесота" с шестью подряд участиями в Кубке Стэнли). В прошлом сезоне "Пингвины" стали первой командой с 1998 года ("Детройт"), которой удалось защитить чемпионский титул, теперь "Питтсбург" может стать первой командой за 35 лет, выигравшей три Кубка Стэнли подряд ("Айлендерс", 1980-83).

Малкин в случае победы "Питтсбурга" станет первым в истории четырехкратным обладателем Кубка Стэнли из России. Первым препятствием на этом пути для россиянина станет "Филадельфия" Ивана Проворова. "Пингвины" и "Летчики", представляющие штат Пенсильвания, встретятся в плей-офф впервые с 2012 года.

"Вашингтон", привычно ставящий задачу завоевать Кубок Стэнли, сыграет против "Коламбуса" Сергея Бобровского и Артемия Панарина, обновившего клубный рекорд результативности в регулярном чемпионате (82 очка). "Вашингтон" за предыдущие 12 сезонов, что в команде выступает Александр Овечкин, ни разу не проходил дальше второго раунда. Последний раз "Столичные" играли в финале конференции в 1998 году, когда Овечкину было 12 лет.

Победитель Восточной конференции в регулярном чемпионате "Тампа" с Никитой Кучеровым, Андреем Василевским и Михаилом Сергачевым встретится с "Нью-Джерси", пробившимся в плей-офф впервые за шесть лет. Проводящий восьмой сезон в НХЛ лидер "дьяволов" Тэйлор Холл дебютирует в плей-офф. "Бостон" Антона Худобина сыграет против "Торонто" Никиты Зайцева.

"Нэшвилл" идет за первым кубком

Победитель регулярного чемпионата "Нэшвилл", за который выступает российский защитник Алексей Емелин, сыграет против "Колорадо" Никиты Задорова, Наиля Якупова, Владислава Каменева и травмированного Семена Варламова. "Хищники", прошлогодний финалист, постараются стать первой командой с 2013 года, которая смогла выиграть и регулярный чемпионат, и плей-офф. Пять лет назад "Чикаго" завоевал Кубок Стэнли после укороченной из-за локаута "регулярки", а последним, кто выигрывал плей-офф после победы в 82-матчевом сезоне, был "Детройт" в 2008 году.

Главную сенсацию сезона "Вегас" ждет встреча с "Лос-Анджелесом". Собранный с миру по нитке в июне прошлого года "Вегас" стал первой командой в современной истории четырех главных лиг Северной Америки (НФЛ, MLB, НБА и НХЛ), выигравшей дивизион в дебютном сезоне и завершившей регулярный чемпионат в топ-5 в лиге.

"Виннипег", попавший в плей-офф во второй раз за семь лет после переезда организации из Атланты, сыграет против "Миннесоты". 19-летний финн Патрик Лайне из "Виннипега", второй снайпер "регулярки", дебютирует в плей-офф. Еще в одной серии первого раунда на Западе "Сан-Хосе" и "Анахайм" проведут дерби штата Калифорния.

Матчи серий первого раунда плей-офф НХЛ пройдут с 11 по 25 апреля.


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Добавлено: 11 апр 2018 в 04:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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