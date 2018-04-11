Подробности измены Тристана Томпсона его беременной девушке Хлое Кардашьян: изменял, изменяет и будет изменять

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян

Тема номер один в зарубежных СМИ сегодня — измена Тристана Томпсона его беременной возлюбленной Хлое Кардашьян. Сначала в сеть попало видео, на котором 27-летний баскетболист целуется сразу с двумя девушками, потом его засняли ночью у входа в отель с неизвестной брюнеткой (вышли оттуда они только утром следующего дня), а теперь журналисты "раскрутили" тему от и до и узнали массу интересного (если вы, конечно, этим и правда интересуетесь).

Во-первых, таинственной брюнеткой оказалась стриптизерша Лэни Блэр, а во-вторых, в сети объявилась еще одна предполагаемая подруга Томпсона: Instagram-модель (что бы это ни значило) Стефани заявила, что у нее была интрижка с Тристаном, привела в качестве доказательства секс-видео и сообщила, что тоже беременна от него. Вскоре аккаунт Стефани, где она публиковала эту информацию, был удален, но ситуацию это не меняет: она пополнила ряды девушек, с которыми спортсмен изменял 33-летней Хлое. И это в то время, когда она носит под сердцем их ребенка.

Стефани, с которой Тристан Томпсон якобы изменял Хлое Кардашьян

Стефани утверждает, что беременна от Тристана Томпсона

Если верить инсайдерам, таких девушек было много:

Никто из его друзей не удивлен, все знали, что он неверен Хлое. В их кругу вообще все изменяют своим подругам, они не видят в этом ничего особенного. Тристан с самого начала был неверен Хлое и постоянно ей изменял. Он бабник. И скоро всплывут новые подробности,

— говорят источники из окружения баскетболиста.

Хлое пока не прокомментировала ситуацию, но ее сердце разбито:

Она была счастлива, когда узнала о беременности. Их отношения были идеальными. Она приняла решение быть с ним и полностью ему доверилась, он стал для нее целым миром. Они жили вместе и были счастливы. Хлое действительно верила, что к ней он относится по-особенному — как к королеве. Тристан заботился о ней, баловал, буквально носил на руках и постоянно говорил, как она прекрасна. Все было прекрасно! И в один миг все разрушилось,

— делятся инсайдеры.

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян

Фанаты Хлое тоже переживают, ведь она уже проходила через подобное в прошлом и долго лечила душевные раны:

Сначала Ламар ей изменял, теперь Тристан. Ей пришлось многое пережить,

— сокрушаются поклонники знаменитости. Но есть и те, кто злорадствует: многие считают, что происходящее с Кардашьян сейчас — карма, ведь ради того чтобы быть с Хлое, Тристан Томпсон бросил свою беременную подругу...