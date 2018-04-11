Порошенко исполняет волю США, — генерал ВСУ (ВИДЕО)

Бывший замначальника Генштаба ВСУ Юрий Думанский в эфире телеканала NewsOne заявил о том, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе Киев руководствуется решениями США.

Так, требования президента Петра Порошенко касательно размещения миротворцев ООН на Донбассе непосредственно согласовываются со спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером, подчеркнул Думанский.

«Мы находимся в состоянии переговорного процесса. Не мы, Украина, а за нас решает третий внешний игрок, который представляет США — Волкер. И он решает проблему с Российской Федерацией на уровне переговоров», — заметил генерал-лейтенант.

И уже после этого, по словам военного, Порошенко предпринимает согласованные с США меры по разрешению конфликта в Донбассе.

«А дальше запускаются соответствующие процессы — то, что мы наблюдаем непосредственно, — поездки президента в Турцию, Германию, где поднимается один из вопросов по регулированию этого конфликта», — отметил Думанский.