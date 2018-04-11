Правительство Медведева уходит в отставку

Правительство, возглавляемое Дмитрием Медведевым, уйдет в отставку после инаугурации президента РФ – 7 мая.
Сегодня, отчитываясь в Госдуме о проделанной работе и итогах, глава российского кабмина сообщил, что этот отчет станет последним для правительства в существующем его составе.
Страна проголосовала и выбрала президента. В соответствии с конституцией Российской Федерации 7 мая после вступления главы государства в должность правительство сложит свои полномочия… Это последний отчет его нынешнего состава, - заявил Дмитрий Анатольевич.