Президент ФВСР: этапов в России на "Арктической гонке Норвегии" в 2018 году не будет

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что российских этапов на "Арктической гонке Норвегии" в 2018 году не будет, но организаторы многодневки намерены вернуться к этой идее в 2019 году.

Ранее организаторы гонки подтвердили намерение провести этапы на территории России.

"Камнем преткновения стал момент пересечения государственной границы с обеих сторон во время гонки, но организаторы тем не менее думают вернуться к проекту с российскими этапами на этой гонке, проработав все заранее", - сказал Екимов РИА Новости.

Победителями "Арктической гонки Норвегии", которая проводится с 2013 года, в разное время становились норвежец Тор Хушовд, голландец Стевен Крёйсвейк, эстонец Рейн Таарамяэ, итальянец Джанни Москон. В 2015 году призером гонки стал россиянин Ильнур Закарин.