Проверь скорость интернета

Ты подключил интернет, подписался на определенный тариф, который соответствует указанной скорости входящего трафика, а как проверить, соответствует ли твоя реальная скорость заданной? Элементарно, - Украинский SpeedTest поможет тебе.

Как им пользоваться? Прежде всего открой сайт. Там ты увидишь 2 показателя, характеризующие параметры сети. Во-первых, свой IP адрес, точнее адрес своего компьютера. Если ты обычный пользователь Интернет, не устанавливал никаких дополнительных программ и защит по смене IP, он будет постоянным. Адрес позволяет узнать, откуда ты выходишь в Интернет.

Далее, время Ping. Это показатель, который характеризует время, за которое твой компьютер связывается с сервером и получает ответ обратно. Понятно, что чем значение больше, тем быстрее и качественнее происходит связь. Но этот показатель, как и IP существует для общей информации.

Ниже, на следующей строке, выдается непосредственно скорость входящего и исходящего трафика. На что она влияет? Если ты смотришь фильмы, программы он-лайн ТВ, слушаешь радио, важно, чтобы картинка или звук не зависали – это входящий трафик. Если ты отправляешь кому-либо файлы или закачиваешь на сервер фильм и другие большие файлы – это исходящий трафик. Главное, чтобы и та, и другая скорость соответствовали заявленной в тарифе. Если скорость будет ниже, - работа сети, со всеми входящими и исходящими файлами будет очень затруднительна. Сайты будут тормозиться и зависать. Минимальная скорость для нормального просмотра разных файлов – от 20 Мбит в сек. Если скорость не соответствует заявленной – обратись к провайдеру, либо поменяй тариф. В противном случае – интернет станет для тебя не радостью, а сплошным мучением: ни принять, ни отправить файлы.