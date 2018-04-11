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Пушков: США не нужны в расследования, чтобы нанести удар по Сирии


Добавлено: 11 апр 2018 в 02:50, Категория: Новости на сегодня
Пушков: США не нужны в расследования, чтобы нанести удар по Сирии

Российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что Соединенные Штаты Америки, если они хотят нанести удар по Сирии, не нуждаются в расследованиях.

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп заявил, что к среде примет решение о дальнейших действиях в отношении Сирии в связи с предполагаемым применением химического оружия в городе Дума.

«США не нужны расследования. Им нужно нанести удар, пока есть повод, пусть ложный. Все расследования от Ирака до Ливии были не в пользу США», - написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Напомним: ранее Россия собрала заседание Совета безопасности ООН для того, чтобы рассмотреть подготовленный проект резолюции по механизму ООН по расследованию химатак на сирийской территории. В российском документе предлагалось, чтобы СБ ООН досконально изучал выводы комиссии, которая при этом не называла бы виновных в использовании химического оружия. США, со своей стороны, представили проект резолюции, в котором предлагалось, чтобы новый механизм расследования химатак определял виновных, а Совбез ООН мог бы санкционировать силовой ответ в их отношении.

Ни один из данных проектов не был принят. Американскую резолюцию заблокировала Россия, а российский документ при голосовании не набрал нужного числа голосов. Перед этим постпред США Никкии Хейли обратилась к членам СБ ООН с призывом не голосовать за проект резолюции, подготовленный Россией.


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Добавлено: 11 апр 2018 в 02:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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