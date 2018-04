Pust' govoryat. Yuliya Skripal' vyshla iz bol'nitsy i ischezla v bezopasnom meste posledniy vypusk 10 aprelya. Kak sobytiya v Solsberi mogut povliyat' na mezhdunarodnuyu situatsiyu. Doch' byvshego polkovnika GRU Yuliya Skripal' vypisana iz bol'nitsy v Solsberi i perevezena v nekoye bezopasnoye mesto — soobshchayut britanskiye SMI, ne utochnyaya, chto eto za mesto i tak li ono bezopasno. Kak Tereza Mey otreagirovala na otkrytoye pis'mo plemyannitsy Skripalya Viktorii, kotoroy bylo otkazano v britanskoy vize? Bylo li otravleniye na samom dele i ne yavlyayetsya li proiskhodyashcheye v Solsberi podgotovkoy k bol'shoy voyne? Rossiyanka Yuliya Skripal' vypisana iz gospitalya v Solsberi. Ob etom zayavila direktor bol'nitsy Kristin Blanshard.





Pust' govoryat - Khimicheskiye ataki, Ot Litvinenko do Skripalya i Gosdumy (10.04.2018) - smotret' onlayn besplatno Smotret' Pust' govoryat - Khimicheskiye ataki, Ot Litvinenko do Skripalya i Gosdumy (10.04.2018) novyy vypusk Pust' govoryat - Khimicheskiye ataki, Ot Litvinenko do Skripalya i Gosdumy (10.04.2018) bez registratsii Smotret' posledniy vypusk Pust' govoryat - Khimicheskiye ataki, Ot Litvinenko do Skripalya i Gosdumy (10.04.2018) Pust' govoryat - Khimicheskiye ataki, Ot Litvinenko do Skripalya i Gosdumy (10.04.2018) onlayn Pust' govoryat - Khimicheskiye ataki, Ot Litvinenko do Skripalya i Gosdumy (10.04.2018) v khoroshem kachestve Tok shou smotret? Pust' govoryat - Khimicheskiye ataki, Ot Litvinenko do Skripalya i Gosdumy (10.04.2018) onlayn