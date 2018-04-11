Путешественник во времени запечатлен на фото 1917 года

Путешественник во времени, по всей видимости, оказался на фото более чем столетней давности.

В книге под названием «Великая история Кейп-Скотта» было опубликовано фото, которое сделано в Канаде более чем сто лет назад – в 1917 году. На снимке запечатлена группа людей, одетых в соответствии с модой того времени. Однако внимание привлекает молодой человек в шортах и футболке – одежде, не характерной для начала XX века. Глядя на это фото, создается впечатление, что путешественник во времени материализовался неожиданно для окружающих, которые взирают на него с заметным удивлением.