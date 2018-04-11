Путин рассказал новым послам о мировом хаосе

Президент России Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты у послов 17 иностранных государств.

Как сообщает пресс-служба Кремля, среди собравшихся были послы Кубы, Южной Кореи, ОАЭ, Италии, Австрии, Египта, Черногории, Вьетнама и других государств.

Приветствуя дипломатов, Путин заявил, что «положение дел в мире не может не вызывать беспокойство», приводит его слова РИА Новости.

«Обстановка в мире становится все более хаотичной, тем не менее мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой», — выразил надежду глава государства.