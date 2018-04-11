Путин сделал ряд важных геополитических заявлений на фоне внешних угроз

Сегодня, 11 апреля, президент России Владимир Путин принимает в Кремлёвском дворце послов Италии, Австрии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кубы и Южной Кореи.

В ходе церемонии президент России сделал ряд важных заявлений, которые на фоне неспокойной обстановки в мире прозвучали особенно остро.

Обращаясь к представителям других стран, Путин заявил, что Россия готова поддерживать любые конструктивные инициативы.

Владимир Путин отметил, что ситуация в мире становится все более хаотичной.

Президент заявил, что Россия, как и раньше выступает за укрепление глобальной и региональной безопасности, при этом не нарушая норм международного права.