Работу аварийно-диспетчерских служб усовершенствовали

Регламентированное время дозвона в аварийно-диспетчерскую службу теперь равно пяти минутам. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 11 апреля. Читайте по теме

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Кроме того, документом устанавливается, что аварийные службы в течение 30 минут с момента регистрации заявки обязаны локализовать повреждения внутридомовых инженерных систем и в течение трёх суток — устранять их. Также два часа по новым правилам отводится на ликвидацию засоров. При этом собственников или пользователей помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки будут информировать о планируемых сроках её исполнения. Согласно изменениям, все обращения будут вноситься в электронный журнал, а аварийно-диспетчерские службы будут вести оперативный контроль их исполнения.

Вместе с тем, в соответствии с постановлением сотрудник аварийно-диспетчерской службы теперь должен иметь при себе служебное удостоверение и опознавательный знак.

Более того, документом внесён ряд поправок по вопросам управления многоквартирными домами и содержания общего имущества собственников помещений в таких зданиях. В частности, определены сроки проведения осмотров общего имущества. Они подразделяются на текущие, сезонные и внеочередные. Текущие осмотры, в свою очередь, делятся на общие и частичные, а сезонные — на весенние и осенние.

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