Ради мирового господства США готовы на что угодно, уверен эксперт

Действия Соединенных Штатов Америки на внешнеполитической арене говорят о том, что американцы всеми силами добиваются абсолютного мирового господства. Так считает писатель-фантаст Сергей Лукьяненко."Не лидерства, а именно господства! И для того, чтобы получить его, США готовы вообще на все что угодно. Небольшая победоносная война в этом контексте — вообще не препятствие. Вот только война может не быть победоносной. И уж тем более не получится сделать ее небольшой. Если власти США осознают это, то нас ждет более спокойный и стабильный мир. Если не поймут — то начнется что-то очень интересное и, к сожалению, мрачное", — цитирует писателя Федеральное агентство новостей.В фантастическом сценарии от Лукьяненко США могут развязать полномасштабную третью мировую войну. Которая начнется с грядущего удара по Сирии — Российской Федерации придется так или иначе отвечать на этот удар, поэтому есть определенная вероятность того, что обмен ударами выйдет из-под контроля.Лукьяненко отмечает, что если третья мировая все-таки вспыхнет, то ООН не сможет остановить конфликт, потому что не обладает реальными инструментами для этого.