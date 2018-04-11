РФ быстро прошла путь, на который другие тратили десятилетия — Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев представляет в ГД отчет правительства о работе с 2012 года.

По его словам, российское государство за шесть лет прошло путь, на который другие страны тратили десятилетия. Медведев отметил, что на другие страны никто не давил и не пытался с помощью санкций или ограничений замедлить их развитие.

«Это было непросто, но мы справились», — добавил Медведев.

Дмитрий Анатольевич объяснил, что Россия вступает в новый этап развития. Президентские выборы 2018 года показали, что россияне поддерживают курс развития страны , который правительство реализовывало шесть лет.

Дмитрий Медведев @MedvedevRussia: Показателей, которые описывают, какими темпами движется страна, в каком состоянии находится ее экономика, довольно много. Но есть индикатор, который является важнейшим. Это продолжительность жизни, и за прошедшие шесть лет она выросла на 2,5 года

— Государственная Дума (@dumagovru) April 11, 2018