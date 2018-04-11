РФПЛ призвала футболистов ЦСКА повторить подвиг "Ромы" в матче ЛЕ с "Арсеналом"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) призвала ЦСКА повторить в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против лондонского "Арсенала" подвиг итальянской "Ромы", которая в противостоянии с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов сумела отыграть разницу в три мяча после первого матча и пробиться в полуфинал турнира.

Ответная встреча 1/4 финала ЛЧ между "Ромой" и "Барселоной" прошла во вторник в Риме и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В первом матче "Рома" уступила "сине-гранатовым" на их поле со счетом 4:1. С таким же счетом армейцы проиграли в Лондоне "Арсеналу" 5 апреля. Ответная встреча пройдет в Москве 12 апреля.

"ЦСКА - повторите успех "Ромы" - на выезде 1:4, дома 3:0. Мы в вас верим", - говорится в сообщении в официальном микроблоге РФПЛ в Twitter.