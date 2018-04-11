РФПЛ призвала футболистов ЦСКА повторить подвиг "Ромы" в матче ЛЕ с "Арсеналом"

Показать меню
Актуально
Американская учительница в шоке от студентов - 03:10 Американская учительница в шоке от студентов Четыре человека пострадали из-за серии землетрясений в Японии - 03:17 Четыре человека пострадали из-за серии землетрясений в Японии СМИ: Сирия отразила ракетную атаку на авиабазу в Хомсе - 05:17 СМИ: Сирия отразила ракетную атаку на авиабазу в Хомсе МОЛНИЯ: База ВВС Сирии атакована ракетами, силы ПВО открыли ответный огонь - 05:28 МОЛНИЯ: База ВВС Сирии атакована ракетами, силы ПВО открыли ответный огонь Место, куда попадают люди после смерти, обнаружили ученые - 05:45 Место, куда попадают люди после смерти, обнаружили ученые Оцепленные после отравления Скрипаля кварталы Солсбери захватили крысы - 06:35 Оцепленные после отравления Скрипаля кварталы Солсбери захватили крысы КНДР и Южная Корея проведут переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту - 07:00 КНДР и Южная Корея проведут переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту На Камчатке экипажи истребителей морской авиации ТОФ отработали выполнение - 07:10 На Камчатке экипажи истребителей морской авиации ТОФ отработали выполнение воздушной дозаправки в сложных метеоусловиях Абэ напрямую попросит Трампа поднять перед КНДР вопрос о похищенных японцах  - 07:15 Абэ напрямую попросит Трампа поднять перед КНДР вопрос о похищенных японцах  На астероиде обнаружили радиолокационную станцию инопланетян - 07:49 На астероиде обнаружили радиолокационную станцию инопланетян Мемория. Лев Копелев - 08:11 Мемория. Лев Копелев СМИ сообщили о 8 сбитых ракетах при атаке на сирийскую авиабазу - 08:12 СМИ сообщили о 8 сбитых ракетах при атаке на сирийскую авиабазу 20 лет думал: Ляшко решил жениться (ВИДЕО) - 08:21 20 лет думал: Ляшко решил жениться (ВИДЕО) Володин: Россия намерена развивать деловые связи с Ираном через парламентское - 08:24 Володин: Россия намерена развивать деловые связи с Ираном через парламентское измерение Санкции США обрушили акции «РУСАЛа» - 08:56 Санкции США обрушили акции «РУСАЛа» Центробанк отозвал лицензию у банка «ВВБ» - 08:57 Центробанк отозвал лицензию у банка «ВВБ» В МИД России назвали истинную причину санкций против России - 08:59 В МИД России назвали истинную причину санкций против России
» » РФПЛ призвала футболистов ЦСКА повторить подвиг "Ромы" в матче ЛЕ с "Арсеналом"

РФПЛ призвала футболистов ЦСКА повторить подвиг "Ромы" в матче ЛЕ с "Арсеналом"


Добавлено: 11 апр 2018 в 01:59, Категория: Спорт
РФПЛ призвала футболистов ЦСКА повторить подвиг "Ромы" в матче ЛЕ с "Арсеналом"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) призвала ЦСКА повторить в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против лондонского "Арсенала" подвиг итальянской "Ромы", которая в противостоянии с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов сумела отыграть разницу в три мяча после первого матча и пробиться в полуфинал турнира.

Ответная встреча 1/4 финала ЛЧ между "Ромой" и "Барселоной" прошла во вторник в Риме и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В первом матче "Рома" уступила "сине-гранатовым" на их поле со счетом 4:1. С таким же счетом армейцы проиграли в Лондоне "Арсеналу" 5 апреля. Ответная встреча пройдет в Москве 12 апреля.

"ЦСКА - повторите успех "Ромы" - на выезде 1:4, дома 3:0. Мы в вас верим", - говорится в сообщении в официальном микроблоге РФПЛ в Twitter.


Материалы по теме:

"Рома" разгромила "Барселону" в ответном матче 1/4 финала ЛЧ и вышла в полуфинал
Ганчаренко: Фернандес имеет шансы сыграть с "Арсеналом" в Москве
УЕФА назначил время начала матчей ЦСКА против "Арсенала" в 1/4 финала Лиги Европы
"Зенит" разгромил "Селтик" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы
Добавлено: 11 апр 2018 в 01:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Брэд Питт начал ухаживать за Нери Оксман еще во время развода с Анджелиной Джоли

Брэд Питт начал ухаживать за Нери Оксман еще во время развода с Анджелиной Джоли

Расстрелял мать с сыном и добил битой: в Москве произошло шокирующее преступление (ВИДЕО)

Расстрелял мать с сыном и добил битой: в Москве произошло шокирующее преступление (ВИДЕО)

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Минобороны Сербии прокомментировало позицию Белграда по делу Скрипаля

Минобороны Сербии прокомментировало позицию Белграда по делу Скрипаля

Новости России
еще новости
Путин заявил о необходимости укреплять лидерство России в математике

Путин заявил о необходимости укреплять лидерство России в математике

Дворкович подтвердил планы правительства помочь компаниям, попавшим под санкции

Дворкович подтвердил планы правительства помочь компаниям, попавшим под санкции

Амана Тулеева избрали председателем Совета народных депутатов Кузбасса

Амана Тулеева избрали председателем Совета народных депутатов Кузбасса

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на девять тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на девять тысяч гектаров

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Real'naya mistika - 6 sezon, 23 vypusk, Ukradennyy razum (10.04.2018)

Real'naya mistika - 6 sezon, 23 vypusk, Ukradennyy razum (10.04.2018)

Zhit' zdorovo s Yelenoy Malyshevoy - Lecheniye gerpesa (10.04.2018)

Zhit' zdorovo s Yelenoy Malyshevoy - Lecheniye gerpesa (10.04.2018)

Chrezvychaynoye proisshestviye - Vzyal kassu (10.04.2018)

Chrezvychaynoye proisshestviye - Vzyal kassu (10.04.2018)

Pust' govoryat - Khimicheskiye ataki, Ot Litvinenko do Skripalya i Gosdumy (10.04.2018)

Pust' govoryat - Khimicheskiye ataki, Ot Litvinenko do Skripalya i Gosdumy (10.04.2018)

Новости политики
еще новости
Берем пример с США: Киев введет санкции против России

Берем пример с США: Киев введет санкции против России

Цифровая экономика как символ застоя в мировой науке

Цифровая экономика как символ застоя в мировой науке

Елизавета II сравнила Дональда Трампа с вертолётом

Елизавета II сравнила Дональда Трампа с вертолётом

Павел Грудинин: «Правительство делает все, чтобы экономика умерла»

Павел Грудинин: «Правительство делает все, чтобы экономика умерла»

Новости экономики
еще новости
Ничего страшного: глава российского союза предпринимателей увидел пользу в падении рубля

Ничего страшного: глава российского союза предпринимателей увидел пользу в падении рубля

Санкции не изменят бюджетную политику страны - Минфин

Санкции не изменят бюджетную политику страны - Минфин

Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Новости общества
еще новости
«Красная звезда» рассказывает о вводе в состав ВМФ головного многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120

«Красная звезда» рассказывает о вводе в состав ВМФ головного многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120

На Донбассе борются с новой угрозой - пожары и сильный ветер

На Донбассе борются с новой угрозой - пожары и сильный ветер

На космодроме Плесецк будет построен новый ледовый каток

На космодроме Плесецк будет построен новый ледовый каток

США придумали санкции против госдолга РФ и связали их с делом Скрипаля

США придумали санкции против госдолга РФ и связали их с делом Скрипаля

Происшествия
еще новости
В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Новости Украины
еще новости
В ГПУ завершили дело против Натальи Поклонской

В ГПУ завершили дело против Натальи Поклонской

В РФ пообещали «ввести войска» в Украину: названа причина

В РФ пообещали «ввести войска» в Украину: названа причина

Помощник президента США Том Боссерт подал в отставку

Помощник президента США Том Боссерт подал в отставку

В Виннице произошел обвал на стройке: есть пострадавшие

В Виннице произошел обвал на стройке: есть пострадавшие

Мировые новости
еще новости
В Украине запретили антибиотик

В Украине запретили антибиотик "Ауроксон"

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Создан двумерный управляемый магнит из платины

Создан двумерный управляемый магнит из платины

В Индии в ДТП погибли 26 детей 

В Индии в ДТП погибли 26 детей 




Лента новостей
Veshchdok. Dlinnaya vyderzhka (10.04.2018) - 00:03 Veshchdok. Dlinnaya vyderzhka (10.04.2018)60 minut - Vozmozhno li pryamoye stolknoveniye Rossii i SSHA (10.04.2018) - 00:02 60 minut - Vozmozhno li pryamoye stolknoveniye Rossii i SSHA (10.04.2018)Veshchdok - Marka poltinnik (10.04.2018) - 00:02 Veshchdok - Marka poltinnik (10.04.2018)102 Politsiya - 5 vypusk (10.04.2018) - 00:02 102 Politsiya - 5 vypusk (10.04.2018)"Рома" разгромила "Барселону" в ответном матче 1/4 финала ЛЧ и вышла в полуфинал - 23:45 Рэйчел Макадамс родила первенца - 23:14 Рэйчел Макадамс родила первенцаВ РФ пообещали «ввести войска» в Украину: названа причина - 23:07 В РФ пообещали «ввести войска» в Украину: названа причинаРоссийские военные построили новый мост через реку Евфрат на востоке САР - 23:04 Российские военные построили новый мост через реку Евфрат на востоке САРТулеева выдвинули в спикеры парламента Кузбасса - 23:00 Тулеева выдвинули в спикеры парламента КузбассаТСН - Выпуск новостей (10.04.2018) - 22:42 ТСН - Выпуск новостей (10.04.2018)Dom 2 - Vecherniy - Vypusk 5083 - Gorod lyubvi (10.04.2018) - 22:42 Dom 2 - Vecherniy - Vypusk 5083 - Gorod lyubvi (10.04.2018)Dom 2 - Nochnoy, Vypusk 5083, Posle zakata (10.04.2018) - 22:42 Dom 2 - Nochnoy, Vypusk 5083, Posle zakata (10.04.2018)Bitva Talantov - 2 sezon, 6 vypusk (07.04.2018) - 22:42 Bitva Talantov - 2 sezon, 6 vypusk (07.04.2018)Davay pozhenimsya - Predprinimatel' v poiskakh blondinki (10.04.2018) - 22:42 Davay pozhenimsya - Predprinimatel' v poiskakh blondinki (10.04.2018)
Последние новости
Real'naya mistika - 6 sezon, 23 vypusk, Ukradennyy razum (10.04.2018) - 02:16 Real'naya mistika - 6 sezon, 23 vypusk, Ukradennyy razum (10.04.2018) Zhit' zdorovo s Yelenoy Malyshevoy - Lecheniye gerpesa (10.04.2018) - 02:15 Zhit' zdorovo s Yelenoy Malyshevoy - Lecheniye gerpesa (10.04.2018) Chrezvychaynoye proisshestviye - Vzyal kassu (10.04.2018) - 02:15 Chrezvychaynoye proisshestviye - Vzyal kassu (10.04.2018) Pust' govoryat - Khimicheskiye ataki, Ot Litvinenko do Skripalya i Gosdumy (10.04.2018) - 02:14 Pust' govoryat - Khimicheskiye ataki, Ot Litvinenko do Skripalya i Gosdumy (10.04.2018) Мысли о финансовом апокалипсисе - 02:07 Мысли о финансовом апокалипсисе РФПЛ призвала футболистов ЦСКА повторить подвиг "Ромы" в матче ЛЕ с "Арсеналом" - 01:59 РФПЛ призвала футболистов ЦСКА повторить подвиг Фрэнсис Бин Кобейн эмоционально ответила на вопрос о покойном отце Курте Кобейне - 01:49 Фрэнсис Бин Кобейн эмоционально ответила на вопрос о покойном отце Курте Кобейне Геттемюллер: У НАТО нет оснований не доверять Британии по «делу Скрипаля» - 01:42 Геттемюллер: У НАТО нет оснований не доверять Британии по «делу Скрипаля» Vremya pokazhet - Doch' russkogo shpiona (10.04.2018) - 01:24 Vremya pokazhet - Doch' russkogo shpiona (10.04.2018) Gadalka - 437 vypusk, Chertovskoye obayaniye (10.04.2018) - 01:24 Gadalka - 437 vypusk, Chertovskoye obayaniye (10.04.2018) Госдеп: Мы пока не знаем, какое вещество использовалось при химатаке в Сирии - 01:10 Госдеп: Мы пока не знаем, какое вещество использовалось при химатаке в Сирии Поклонская назначила украинским следователям, подозревающим её в госизмене, время и место для - 00:56 Поклонская назначила украинским следователям, подозревающим её в госизмене, время и место для встречи Торговые системы. 5 причин расположить их в своем магазине - 00:53 Торговые системы. 5 причин расположить их в своем магазине
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"