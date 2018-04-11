Родченков в маске и очках дал интервью про "манипуляции" IBU и РУСАДА с допингом

МОСКВА/СТОКГОЛЬМ, 11 апр - РИА Новости. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал интервью норвежскому ТВ, в котором обвинил в манипуляциях с допингом Международный союз биатлонистов (IBU) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

"Россия получала конфиденциальную информацию от IBU. По неизвестным причинам IBU не углублялся в вопрос и не исследовал чрезвычайно аномальные данные биологических паспортов россиян. Ситуация стала хуже после Олимпиады в Сочи", – сказал Родченков, которого цитирует nrk.no.

Родченков, не приводя доказательств, утверждает, что IBU якобы помогал РУСАДА скрывать положительные допинг-пробы российских спортсменов. "У них (России и IBU) существует сговор, который уходит далеко в прошлое. Я не могу указать детали, но это определенно коррупционный путь", - сказал он. Отмечается, что президент IBU Андерс Бессеберг, комментируя эти сообщения, отверг их как не соответствующие действительности.

Родченков встретился с журналистами NRK в США по секретному адресу и давал интервью в маске и темных очках, поскольку не хочет, чтобы кто-то знал, как он сейчас выглядит. Телекомпания утверждает, что это действительно был Родченков. Интервью было взято незадолго до того, как Федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге.

В феврале американский телеканал CBS показал в своей программе человека, утверждая, что это сменивший внешность при помощи пластической операции Родченков: теперь он без усов, с крашеными волосами и "новыми" губами.

Родченков в 2016 году рассказал New York Times о "допинговой программе" в России и стал информатором WADA, что послужило началом крупного международного скандала. Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова, заявлявшего о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Кроме того, комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида в своем докладе отмечала, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ "допинговой системы" найдено не было.