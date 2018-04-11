Родственники владельца OBI выразили надежду найти его в Альпах

Совладелец и глава немецкого холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть магазинов OBI, Карл-Эриван Хауб пропал во время отдыха в Альпах.

Как заявили в Tengelmann Group, Хауб не выходил на связь с субботы 7 апреля.

«Мы делаем все, что в человеческих силах, чтобы его найти», — заявили в пресс-службе компании (цитата Spiegel).

Поиски проходят на высокогорных лыжных маршрутах.

Родственники миллиардера забили тревогу, когда он не явился на встречу в швейцарском горнолыжном курорте Церматт, пишет издание Blick.

«Мой брат — очень опытный лыжник и альпинист, поэтому несмотря на время с момента исчезновения, мы не теряем надежду его найти», — цитирует Handelsblatt заявление его брата Кристиана.

Карл-Эриван Хауб — один из богатейших людей Германии.