Роскомнадзор: Блокировка доменов Google из-за Zello не повлияет на другие его сервисы

Роскомнадзор заблокировал технологические домены Google, которые использовал мессенджер Zello, заблокированный в России. Блокировка доменов не повлияет на работу других сервисов Google. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

После того как прекратилось сотрудничество компании Amazon и Zello, мессенджер с 30 марта начал использовать технологические ресурсы Google, которые содержат служебный контент собственных ресурсов, а также предназначенных для сторонних сайтов. На текущий момент заблокировано 286 IP и 285 доменов, используемых для работы Zello. В ведомстве заверили, что блокировка доменов не повлияет на работу других сервисов Google.