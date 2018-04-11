Роскомнадзор ограничил доступ к домену Google

Роскомнадзор заблокировал на территории России технический домен Google googleusercontent.com.
На блокировку обратила внимание «Роскомсвобода».
Домен заблокирован в соответствии с постановлением Генпрокуратуры от 4 декабря 2015 года — в связи с ограничением доступа к приложению-рации Zello.
В Роскомнадзоре заявили «Интерфаксу», что включение googleusercontent.com в реестр запрещенных ресурсов «не должно повлиять на работу других сервисов».
При этом на данном домене у Google некоторые служебные страницы, а также счетчики и компоненты для сторонних сайтов.
Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время могут перестать открываться как ресурсы Google, так и сайты, которые используют эти ресурсы.
Роскомнадзор заблокировал Zello в апреле 2017 года за отказ зарегистрироваться в своем реестре организаторов распространения информации.
С помощью этого приложения дальнобойщики обменивались информацией и координировали акции протеста против системы «Платон».