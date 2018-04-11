Россия контактирует с НАТО и Пентагоном по сирийской ситуации

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил в среду, что Россия находится в контакте с Соединенными Штатами и с НАТО по ситуации в Сирии.

По словам Шаманова, РФ постоянно контактирует с руководством Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил и с Североатлантическим альянсом в целом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1». При этом он отметил, что содействие России в установлении связей с США и НАТО оказывает Турция.

Также Шаманов прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа по ситуации в сирийском городе Дума, отметив, что у него явно нет единого вектора действий с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.