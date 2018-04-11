Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом, сообщает РИА «Новости».
В среду вечером, в 21:05 по московскому времени, первый за два с половиной года рейс «Аэрофлота« вылетел из столичного аэропорта «Шереметьево» в Каир. На борту SU400 находятся около 120 пассажиров.
Впредь «Аэрофлот» планирует выполнять рейсы на самолётах Airbus A320 из «Шереметьево» три раза в неделю. С 21 июня по 2 июля они станут регулярными.
Египетский авиаперевозчик EgyptAir тем временем запланировал первый рейс в Москву на завтра, 12 апреля. Компания запустит три рейса в российскую столицу - по воскресеньям, вторникам и четвергам.
Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом 4 января.
Регулярные рейсы между странами были отмены 8 ноября 2015 года из-за теракта на борту Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», осуществлявшем полет из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.
На 23 минуте полета в хвосте воздушного судна сработало самодельное взрывное устройство. A321 рухнул на землю в районе египетского города Нехель, погибли 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа.
Ответственность за теракт взяли на себя члены запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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