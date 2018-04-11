Российские военные не нашли следов химатаки в сирийской Думе

Российские военные специалисты не нашли следов химической атаки в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута. Об этом заявил представитель Генштаба РФ Виктор Познихир, передает РИА Новости.

По его словам, 9 апреля специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики прибыли в Думу.

Они взяли пробы грунта и собрали осколки снарядов. Экспертиза «показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ».

Познихир добавил, что российские военные посетили медицинское учреждение, показанное на видеозаписях общественной организации «Белые каски» — кадры демонстрировали последствия предполагаемой химатаки.

В результате «опроса медперсонала и больных не было выявлено ни фактов применения отравляющих веществ, ни пострадавших среди жителей этого города», подчеркнул российский генерал.

«Действующие исключительно в рядах террористов одиозные "Белые каски" в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную "химическую атаку" на мирных жителей города Дума», — приводит его слова ТАСС.

Распространенные ВОЗ данные о 500 пострадавших от химических веществ в Думе, по словам Познихира, не подтвердились.