Российский посол заявил о праве сбивать ракеты США в Сирии

Россия оставляет за собой право противостоять «американской агрессии против Сирии», перехватывая ракеты и поражая их пусковые установки. Об этом телеканалу Al Manar заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин.

«Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня», — заявил дипломат (цитата РИА Новости).

Ранее Москва предупредила Вашингтон о «серьезных последствиях» в случае нанесения ударов по Сирии, если при этом пострадают россияне.

«Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединенных Штатов о тех серьезных последствиях, которые могут быть в том случае, если эти удары будут нанесены и в ходе этих ударов вольно или невольно пострадают российские граждане», — сообщил постпред при ЕС Владимир Чижов.

США обвинили Россию в поддержке президента Сирии Башара Асада, предположительно, устроившего химатаку в городе Дума — последнем оплоте оппозиционных ему сил под Дамаском.

В России и Сирии называют сообщения о химатаке инсценировкой.