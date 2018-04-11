Российский рынок упал после заявлений Трампа об ударах по Сирии

Главные индексы Московской биржи резко пошли вниз на фоне обещания президента США Дональда Трампа нанести удар по Сирии.

На предупреждения Москвы о готовности сбивать американские ракеты, выпущенные против сил сирийского президента Башара Асада, Трамп написал в твиттере: «Россия клянется сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят — славные, новые и "умные"!»

Индекс РТС упал на 4,5% , индекс Московской биржи (бывший индекс ММВБ) — на 3%, отмечает РБК.

К 15:15 мск индекс РТС показывал снижение на 2% — до 1068 пунктов. Индекс Мосбиржи подрос на 0,7% — до примерно 2190 пунктов.