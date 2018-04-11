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СБ ООН не принял проект резолюции по Сирии с доработками РФ


Добавлено: 11 апр 2018 в 09:55, Категория: Новости на сегодня
СБ ООН не принял проект резолюции по Сирии с доработками РФ

Совет безопасности ООН не принял подготовленный Швецией и поддержанный Россией компромиссный проект резолюции по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума. Документ не набрал нужного количества голосов, пишет ТАСС.

За принятие проекта высказались пять стран, включая Швецию и Россию. Против него выступили четыре члена СБ ООН, включая США и Великобританию. Воздержались еще шесть стран.

«Представленный Россией проект резолюции не решает ничего. Этот проект просто призывает Организацию по запрещению химического оружия совершить поездку в сирийский город Дума с целью сбора фактов. Но миссия с целью сбора фактов уже отправилась в Думу и она имеет мандат на сбор образцов», — заявила на заседании постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Ее точку зрения поддержала постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отказ принять компромиссный вариант резолюции свидетельствует о нежелании расследовать утверждения о химической атаке в Сирии.

«Непринятие этой резолюции - это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения. Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая, тем более, практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую. Я в затруднении понять, между каких строк этой резолюции Никки Хейли обнаружила нашу хитрость и коварство», — констатировал Небензя.


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Добавлено: 11 апр 2018 в 09:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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