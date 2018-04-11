Семьям погибших при крушении Ми-8 окажут помощь

Семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске окажут помощь, такое поручение дал глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт , передает РИА «Новости».

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Как сообщили агентству в правительстве края, семьи погибших получат по миллиону рублей.

Вертолет авиакомпании «Восток» упал 11 апреля в 11.30 (04.30 мск). По предварительной информации, вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт и упал на пустыре, не затронув жилые дома. В городе введен режим ЧС. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

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