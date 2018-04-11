Сербский националист Шешель получил в Гааге 10 лет тюрьмы

Апелляционная палата Гаагского трибунала приговорила лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля к 10 годам тюрьмы, передает ТАСС.

Суд признал Шешеля виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности в 1991-1993 годах.

По данным следствия и суда, политик занимался этническими чистками во время войн в Боснии и Хорватии.

Палата засчитала ему 11 лет, проведенные в тюрьме ООН, начиная с 14 февраля 2003 года, когда Шешель сдался Гаагскому трибуналу.

После вынесения приговора политик останется на свободе.

В марте 2016 года Шешель был оправдан Гаагским трибуналом. В декабре следующего года апелляционная палата начала рассмотрение возражения прокуратуры на приговор.

Прокуроры требовали провести повторное разбирательство и приговорить Шешеля к 28 годам заключения.

Сам он заявил сегодня агентству, что приговор «противоречит англосаксонскому праву».

«Они не могли вынести обвинительный приговор после оправдательного», — считает Шешель.