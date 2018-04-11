Серена Уильямс поделилась новым нежным снимком своей семимесячной дочери

Серена Уильямс и Алексис Олимпия

С того момента, как Серена Уильямс стала мамой (теннистка родила дочь 1 сентября прошло года), ее Instagram заметно изменился. Теперь в нем полно фото и видео, главным действующим лицом которых стала дочь звезды и ее супруга Алексиса Оганяна — Алексис Олимпия (кстати, родители малышки даже завели ей собственную страничку в соцсети). К слову, подписчикам Уильямс кадры с участием ребенка совсем не надоели — у них она вызывает только самые приятные эмоции. Вчера спортсменка поделилась новым снимком, на котором она вместе с семимесячной дочерью позирует в бассейне.

Одетая в белый слитный купальник Уияльмс, улыбаясь и не скрывая своей радости, придерживает дочь, которая сидит рядом с мамой в полосатом платьице и мочит ножки в бассейне.

Это самый очаровательный ребенок на свете!

— прокомментировали кадр поклонники Уильямс.

То, что рождение дочери круто изменило жизнь теннисистки, сомневаться не приходится. Об этом важном периоде жизни спортсменки, а также сложных родах, взимоотношениях с мужем и свадьбе, канал HBO даже снял фильм "Быть Сереной" (Being Serena). Выход картины запланирован на 2 мая.

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/culture/cinema/81646-vyshel-treyler-dokumentalnogo-filma-o-serene-uilyams.html